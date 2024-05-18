Даниэль Лапин одержал досрочную победу в поединке за титул WBA Inter-Continental
Украинец в первом раунде финишировал соперника.
Украинский боксер в полутяжелом весе Даниэль Лапин победил португальца Октавиу Пудивитра.
Наш спортсмен уже в первом раунде нокаутировал своего оппонента. На кону был вакантный пояс WBA Inter-Continental.
Напомним, в предыдущем бою в феврале Лапин нокаутировал Альмира Скриели.
На ISPORT также доступен полный андеркард боев вечера бокса в Саудовской Аравии.
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