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Даниэль Лапин одержал досрочную победу в поединке за титул WBA Inter-Continental

Украинец в первом раунде финишировал соперника.
Сегодня, 19:15
Даниэль Лапин / Getty Images
Даниэль Лапин / Getty Images

Украинский боксер в полутяжелом весе Даниэль Лапин победил португальца Октавиу Пудивитра.

Наш спортсмен уже в первом раунде нокаутировал своего оппонента. На кону был вакантный пояс WBA Inter-Continental.

Напомним, в предыдущем бою в феврале Лапин нокаутировал Альмира Скриели.

На ISPORT также доступен полный андеркард боев вечера бокса в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Лапин

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