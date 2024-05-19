Усик - Фьюри: статистика ударов
Чемпион мира по версиям WBА, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над обладателем титула WBС Тайсоном Фьюри и стал абсолютом дивизиона.
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 19 мая, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, возглавив боксерское шоу из серии Riyadh Season.
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После боя была опубликована статистика ударов украинского и британского боксеров.
Несмотря на большее количество ударов со стороны Фьюри, Усик был лучше по общему числу точных попаданий - 170 из 407 у украинца против 157 из 496 у британца.
В то же время Фьюри превзошел соперника в джебах (62 - 48), а Усик нанес больше точных силовых ударов (122 - 95).
Статистика ударов в бою Усик - Фьюри
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.
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