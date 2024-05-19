iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик - Фьюри: статистика ударов

Узнай статистику ударов поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 09:32
Усик одолел Фьюри / Getty Images
Усик одолел Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBА, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над обладателем титула WBС Тайсоном Фьюри и стал абсолютом дивизиона.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 19 мая, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, возглавив боксерское шоу из серии Riyadh Season.

Читай также: Усик одолел Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе

После боя была опубликована статистика ударов украинского и британского боксеров.

Несмотря на большее количество ударов со стороны Фьюри, Усик был лучше по общему числу точных попаданий - 170 из 407 у украинца против 157 из 496 у британца.

В то же время Фьюри превзошел соперника в джебах (62 - 48), а Усик нанес больше точных силовых ударов (122 - 95). 

Статистика ударов в бою Усик - Фьюри

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Статистика ударов

Статьи по теме

Шевченко: Рад за Усика. Это большая победа Шевченко: Рад за Усика. Это большая победа
Чисора - рефери боя Усик - Фьюри: Бро, это был самый медленный отсчет в истории Чисора - рефери боя Усик - Фьюри: Бро, это был самый медленный отсчет в истории
"Господи, спасибо": Усик ярко отреагировал на победу Беринчика над Наваррете "Господи, спасибо": Усик ярко отреагировал на победу Беринчика над Наваррете
Фьюри - Усику: Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей Фьюри - Усику: Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей
Помочь журналистам

Видео

Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров
УПЛ: Динамо добыло уверенную победу над Кривбассом
просмотров

Последние новости

Бокс11:38
Фьюри - Усику: Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей
Бокс10:59
Гвоздик и Деревянченко вживую увидели, как Беринчик стал чемпионом
Бокс10:57
Шевченко: Рад за Усика. Это большая победа
Бокс10:35
Беринчик завоевал титул чемпиона в легком весе, одолев Наваррете: видео лучших моментов боя
Бокс10:28
Чисора - рефери боя Усик - Фьюри: Бро, это был самый медленный отсчет в истории
Бокс09:59
"Господи, спасибо": Усик ярко отреагировал на победу Беринчика над Наваррете
Бокс09:49
Наваррете: Хочу поздравить Беринчика с его выступлением. Я знал, что будет тяжело
Бокс09:32
Усик был точнее и мощнее, Фьюри лучше в джебах: опубликована статистика ударов
Бокс09:23
Беринчик: Эта победа для моей страны и моих собратьев
Бокс08:55
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK