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"Знаю, что мне хотят испортить победу": Гарсия отреагировал на повторно проваленный допинг-тест

Американский боксер продолжает настаивать на своей невиновности.
Сегодня, 10:58
Проба В Гарсии на допинг дала положительный результат / Getty Images
Проба В Гарсии на допинг дала положительный результат / Getty Images

Суперлегковес Райан Гасрия прокомментировал результаты пробы B на допинг, которые подтвердили наличие в его организме запрещенного вещества остарина в бою с Девином Хэйни.

Американский боксер настаивает, что не прибегал к мошенничеству, снова упомянув консультанта VADA Виктора Конте, которого ранее заподозрил в сговоре с командой соперника.

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"Я чувствую себя обиженным и оскорбленным из-за этих обвинений. Я точно знаю, что не являюсь мошенником. За всю свою жизнь я проделал очень много работы, но одна из моих самых больших побед омрачена из-за лжи. Мне очень больно. Иногда я плачу по ночам, так как знаю, что мне хотят испортить эту победу.

Мы позволяем настоящем мошенникам, таким как мальчик с плаката Виктор Конте, обвинить меня в мошенничестве. Почему мы слушаем этого парня? Для меня это звучит забавно.

Девин Хэйни должен был стать следующим Флойдом Мейвезером, но я помешал этому. Как насчет того, чтобы просто отдать мне должное?" - сказал Гарсия в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, что повторная допинг-проба Райана Гарсии дала положительный результат.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг девин хэйни Райан Гарсия

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