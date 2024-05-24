iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Повторная допинг-проба Райана Гарсии дала положительный результат

Наличие запрещенного вещества в организме американского боксера подтвердилось.
Сегодня, 08:59
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Проба B американского боксера Райана Гарсии (25-1, 20 КО) на запрещенный препарат остарин дала положительный результат.

Образцы B были вскрыты в среду и подтвердили результаты допинг-теста A, который был взят у спортсмена в день боя с Девином Хэйни, сообщает журналист и инсайдер Дэн Рафаэль.

Читай также: "Чувствую, что нас на**али": Отец Хэйни гневно отреагировал на позитивный допинг-тест Гарсии

"Результаты пробы B Райана Гарсии были возвращены в четверг утром, через день после открытия. У меня есть лабораторные отчеты, в которых сказано, что образцы B, как и ожидалось, соответствуют образцам A. Оба положительны на запрещенный PED остарин, связанный с тестами VADA за день до и после боя с Девином Хэйни", - написал Рафаэль в сети Х.

Напомним, что Гарсия одержал победу решением большинства судей в бою с Девином Хэйни, в котором трижды отправлял соперника в нокдаун. После поединка стало известно, что Райан провалил допинг-тест.

Кроме остарина, также было подозрение на наличие в организме американского боксера запрещенного вещества PED 19-норандростерона, но оно не подтвердилось.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг девин хэйни Райан Гарсия

Статьи по теме

Озвучены новые подробности допингового скандала Райана Гарсии Озвучены новые подробности допингового скандала Райана Гарсии
"Бой с Лопесом был близким, но с Хэйни - нет": Ломаченко сравнил двух своих обидчиков "Бой с Лопесом был близким, но с Хэйни - нет": Ломаченко сравнил двух своих обидчиков
Ряд клубов АПЛ нацелились на подписание Цыганкова Ряд клубов АПЛ нацелились на подписание Цыганкова
Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа10:49
Ряд клубов АПЛ нацелились на подписание Цыганкова
Европа10:22
Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых
Бокс10:15
Бокс: расписание боев
Бокс10:10
Непобежденный Рогава одолел Вудса, впервые в карьере не завершив бой досрочно
Европа09:51
Анчелотти - о своих принципах: Страсть и отсутствие одержимости
Украина09:40
УПЛ: ЛНЗ и Ворскла откроют заключительный тур чемпионата
Европа и мир09:25
Чемпионат мира по хоккею-2024: определились полуфинальные пары
Европа09:20
Жиру принял решение завершить карьеру в сборной
Бокс08:59
Повторная допинг-проба Райана Гарсии дала положительный результат
НХЛ08:35
Кубок Стэнли: Эдмонтон выиграл первый матч финальной серии конференции с Далласом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK