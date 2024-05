Повторная допинг-проба Райана Гарсии дала положительный результат

Проба B американского боксера Райана Гарсии (25-1, 20 КО) на запрещенный препарат остарин дала положительный результат.

Образцы B были вскрыты в среду и подтвердили результаты допинг-теста A, который был взят у спортсмена в день боя с Девином Хэйни, сообщает журналист и инсайдер Дэн Рафаэль.

"Результаты пробы B Райана Гарсии были возвращены в четверг утром, через день после открытия. У меня есть лабораторные отчеты, в которых сказано, что образцы B, как и ожидалось, соответствуют образцам A. Оба положительны на запрещенный PED остарин, связанный с тестами VADA за день до и после боя с Девином Хэйни", - написал Рафаэль в сети Х.

BREAKING: Ryan Garcia’s B sample results were returned Thursday a.m., 1 day after being opened. I have the lab reports & the B samples, as expected, matched A samples — both are positive for the banned PED Ostarine related to VADA tests the day before & after Haney fight. #boxing