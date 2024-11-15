Ювентус согласовал расторжение контракта с Погба

Ювентус распрощается с полузащитником Полем Погба, который ранее получил дисквалификацию за употребление допинга.

Несмотря на желание самого 31-летнего футболиста остаться в стане туринского клуба после завершения срока его отстранения от футбола, "бьянконери" не заинтересованы в продолжении сотрудничества с игроком.

Как утверждает журналист Николо Скира, Ювентус уже согласовал с Погба досрочное расторжение его контракта.

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Отмечается, что французский хавбек, который вскоре получит статус свободного агента, уже имеет предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии.

Трудовой договор игрока с туринцами рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что осенью прошлого года Погба был пойман на допинге, после чего его отстранили от футбола на четыре года. Тем не менее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию игрока и сократил дисквалификацию до 18 месяцев. Француз сможет вернуться на поле в марте 2025 года.

Ранее Погба рассказал, что имел возможность перейти в Манчестер Сити до своего возвращения в Ювентус.

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