Погба: Я готов отказаться от части денег, чтобы снова сыграть хотя бы одну минуту за Ювентус

Французский полузащитник Поль Погба высказался о своем будущем и возможности продолжить выступления за Ювентус.

По словам футболиста, он хотел бы продолжить свои выступления за «бьянконери».

«У меня еще не было возможности увидеть Тиаго Мотту или поговорить с ним, но этот момент наступит. Я сосредоточен на том, чтобы играть и тренироваться с Ювентусом. Сейчас я являюсь игроком этого клуба. Это все, о чем я думаю.

Я не должен говорить, я должен говорить на поле. Тиаго Мотта сделает выводы в зависимости от того, что он увидит. Разговоры - это хорошо, но я хочу быть лучшим в Ювентусе и сборной Франции.

Француз рассказал, что он даже готов отказаться от части своей зарплаты, чтобы снова надеть футболку туринского клуба.

«Я готов отказаться даже от части денег, чтобы сыграть хотя бы минуту за Юве. Я хочу вернуться», - сказал Поль.

Напомним, ранее Погба пообещал , что футбольные фанаты увидят лучшую версию игрока после его возвращения.

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