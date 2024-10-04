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Погба существенно сократили срок дисквалификации за допинг

Французский полузащитник сможет вернуться уже в следующем году.
Сегодня, 20:48
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Полузащитник Ювентуса и сборной Франции Поль Погба вернется после дисквалификации за допинг существенно быстрее, чем ожидалось изначально.

Ранее 31-летний футболист был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию игрока. Дисквалификации французского хавбека была сокращена до 18 месяцев.

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Также был упразднен его первоначальный штраф в размере 5 тысяч евро, сообщает Sky Sports.

После решение CAS французский полузащитник сможет вернуться на поле в марте 2025 года.

Отметим, недавно появилась информация, что руководство Ювентуса якобы было готово расторгнуть контракт с Погба, если бы его изначальная дисквалификация была подтверждена. Трудовой договор француза с туринцами рассчитан до лета 2026 года.

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