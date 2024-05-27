"Кого-то нокаутируют": Экс-чемпион сделал прогноз на бой Уайлдер - Чжилей
Фрэмптон ожидает досрочного завершения поединка.
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон поделился мнением о предстоящем бое между американцем Деонтеем Уайлдером и китайцем Чжаном Чжилеем.
По его прогнозу, поединок не продлится всю дистанцию, а завершится нокаутом.
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"В этом поединке кого-то нокаутируют. Бой не пройдет всю дистанцию. Если честно, то я больше склоняюсь к Чжану", - приводит слова Фрэмптона Boxing News 24.
Напомним, что бой Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилей состоится 1 июня в Саудовской Аравии.
Ранее Уайлдер заявил о желании провести четвертый бой с Тайсоном Фьюри.
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