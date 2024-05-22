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"Не думаю, что история завершена": Уайлдер хочет провести четвертый бой с Фьюри

Американский боксер рассчитывает еще раз встретиться в ринге с британцем.
Сегодня, 00:34
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион супертяжелого веса Деонтей Уайлдер заявил, что готов четвертый раз встретиться в ринге с еще одним экс-обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Американец считает, что саудовские организаторы боксерских шоу способны устроить еще один его поединок с британцем.

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"Я хочу, чтобы Тайсон Фьюри заплатил очень сильно. Не думаю, что наша история с ним завершена.

Я хочу четвертый бой. Я вижу четвертый поединок, он уже в процессе создания.

В Саудовской Аравии есть источники и сила, чтобы все это произошло", - приводит слова Уайлдера Sportsbook Review.

Ранее тренер Уайлдера назвал потенциальных соперников после двух уже запланированных боев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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