"Не думаю, что история завершена": Уайлдер хочет провести четвертый бой с Фьюри
Бывший чемпион супертяжелого веса Деонтей Уайлдер заявил, что готов четвертый раз встретиться в ринге с еще одним экс-обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Американец считает, что саудовские организаторы боксерских шоу способны устроить еще один его поединок с британцем.
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"Я хочу, чтобы Тайсон Фьюри заплатил очень сильно. Не думаю, что наша история с ним завершена.
Я хочу четвертый бой. Я вижу четвертый поединок, он уже в процессе создания.
В Саудовской Аравии есть источники и сила, чтобы все это произошло", - приводит слова Уайлдера Sportsbook Review.
Ранее тренер Уайлдера назвал потенциальных соперников после двух уже запланированных боев.
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