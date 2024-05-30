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"Большой взрыв": Уайлдер раскрыл свой план на бой с Чжилеем

Бывший чемпион рассчитывает на досрочную победу.
Сегодня, 00:18
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается провести бой против Чжана Чжилея.

Американский боксер пообещал продемонстрировать зрелищное выступление, в котором не будет особо спешить с нокаутом, но рассчитывает завершить его досрочной победой.

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"Мне действительно нравится, что Чжан обладает ударной мощью, у него хороший боковой и другие подобные вещи. Он выглядит уверенно на ринге, и думаю, что в субботу вечером нас ждет захватывающий бой.

Я не хочу, чтобы люди думали, что я надеюсь только на один удар. Я хочу выйти и дать отличный бой. Я хочу выйти и подготовить его джебами и хуками, а затем сделать большой взрыв и нокаутировать Чжана", - сказал Уайлдер в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что бой Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилей состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер назвал фаворита реванша Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей

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