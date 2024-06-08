Легендарный боксер планирует вернуться на ринг

Легендарный Мэнни Пакьяо намерен вернуться на ринг, пишет инсайдер Сальвадор Родригес.

Шестикратный чемпион мира уже не в первый раз говорит о намерении вернуться на ринг. В 2023 году Пакьяо пытался попасть на Олимпиаду, но не смог преодолеть возрастной ценз.

Однако сейчас сообщается о желании боксера провести сразу титульный бой против американца Марио Барриоса (29-2, 18 KO) за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Отметим, что Пакьяо на 16 лет старше Барриоса, а также свой последний поединок филиппец провел еще в 2021 году, проиграв Йорденису Угасу решением судей.

Американец же провел свой последний бой в начале мая 2024 года, победив по очкам Фабиана Майдану.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!