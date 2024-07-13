Назван лучший боксер 2024 года по версии ESPYS Awards
Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд получил престижную индивидуальную награду.
Американский портал ESPN назвал Кроуфорда лучшим боксером 2024 года. Он получит престижный трофей ESPYS Awards.
.@terencecrawford is the 2024 ESPY winner for Best Boxer 🥊 pic.twitter.com/4tEczK3Nuk— ESPN Ringside (@ESPNRingside) July 12, 2024
Читай также: Назван потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри
Отметим, что уже 3 августа Кроуфорд проведет бой с Исраилом Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе. Поединок состоится в Лос-Анджелесе.
На награду были номинированы чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик, абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ и непобежденная американская боксерка Сеньеса Эстрада.
Ранее сообщалось, что объединенный чемпион среднего веса угодил в больницу перед боем.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!