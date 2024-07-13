Назван лучший боксер 2024 года по версии ESPYS Awards

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд получил престижную индивидуальную награду.

Американский портал ESPN назвал Кроуфорда лучшим боксером 2024 года. Он получит престижный трофей ESPYS Awards.

.@terencecrawford is the 2024 ESPY winner for Best Boxer 🥊 pic.twitter.com/4tEczK3Nuk — ESPN Ringside (@ESPNRingside) July 12, 2024

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Отметим, что уже 3 августа Кроуфорд проведет бой с Исраилом Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе. Поединок состоится в Лос-Анджелесе.

На награду были номинированы чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик, абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ и непобежденная американская боксерка Сеньеса Эстрада.

Ранее сообщалось, что объединенный чемпион среднего веса угодил в больницу перед боем.

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