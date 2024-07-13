Потерял сознание: Объединенный чемпион среднего веса угодил в больницу перед боем

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 KO) был вынужден сняться с боя против новозеландца Андрея Михайловича (21-0, 13 КО).

Непобежденный боксер за день до взвешивания потерял сознание из-за обезвоживания и был госпитализирован, сообщает Boxing News 24.

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Казахстанец должен был провести защиту титулов в Лас-Вегасе в субботу, 13 июля, но теперь бой перенесен на неопределенный срок.

"Жанибек сбрасывал вес вчера вечером, когда он потерял сознание. Мы немедленно отвезли его в медицинский центр Spring Valley Hospital, где ему поставили капельницу. Он был сильно обезвожен и в результате не может драться", - сообщил менеджер боксера Эгис Климас.

Промоутерская компания Top Rank объявила, что теперь главным событием вечера бокса на арене Palms Casino Resort в Лас-Вегасе, штат Невада, США станет бой проспекта легкого веса Рэймонда Муратальи (20-0, 16 KO) и экс-чемпиона мира Тевина Фармера (33-5-1, 8 KO).

Напомним, что в своем последнем бою в октябре 2023 года Алимханулы объединил титулы в среднем весе, одержав досрочную победу над немцом Винченцо Гуалтьери.

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