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Бывший тренер Усика назвал причину, почему украинец нокаутировал Дюбуа

Джеймс Али Башир отметил настрой Александра на победу.
Сегодня, 16:00
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Джеймс Али Башир, бывший тренер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), высказался о победе украинца над Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 KO).

По словам специалиста, Александр нокаутировал британца, ведь был зол после удара ниже пояса.

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"В ою с Усиком Дюбуа мог немного лучше заявить о себе, если бы остался в бою. Но, очевидно, что его разозлило то, что ему не засчитали нокдаун, когда он пробил украинцу ниже пояса.

Дюбуа был злой и эмоциональный, он просто прекратил драться. Сейчас – Дюбуа совсем другой боксер, он вырос после того поединка", - приводит слова тренера Seconds Out.

Ранее был назван потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри.

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