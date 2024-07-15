"Я был шокирован": Теофимо Лопес высказался о покушении на Трампа

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

По словам американца, он был шокирован, что пытались убить политика.

Читай также: Тренер сборной США - о покушении на Трампа: Это был очень деморализующий день для нашей страны

"Я был шокирован этим. Что я могу сказать? Политика - это очень сложно.

Я предпочитаю оставаться нейтральным, если дело не касается бокса. Но я желаю Трампу и его семье только всего самого наилучшего", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Шона Зиттеля.

Ранее скандальный боксер отреагировал на покушение на Трампа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!