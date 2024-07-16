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Промоутер назвал главное преимущество Джошуа в бою с Дюбуа

Эксперт ожидает, что боксеры устроят рубку.
Сегодня, 10:35

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от поединка между его подопечным и чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа.

По слвоам специалиста, бой будет жарким, но у Энтони есть преимущество.

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"Оба парня будут размахивать руками, и оба очень опасны. Говорят, что нас ждет перестрелка, но я не сомневаюсь, что Энтони более меткий снайпер. Если вы собираетесь пропускать удары от Джошуа, то у будут проблемы. Энтони не будет стоять перед Дюбуа и просто наносить удары, как это делал Хргович.

Встретятся два панчера, которые уверенны в себе. Даниэль показал, насколько он опасен в последних двух поединках. Сейчас не самое лучшее время для боя с Дюбуа, точно так же, как и для Джошуа. Для меня ключевые моменты в том, что встретятся два мощных панчера, которые находятся в расцвете сил", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Ранее пдент WBC ответил, будет ли санкционирован бой Джошуа с победителем реванша Усик - Фьюри.

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