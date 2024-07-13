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Президент WBC ответил, будет ли санкционирован бой Джошуа с победителем реванша Усик - Фьюри

Глава боксерской организации оценил вероятность того, что британец получит такой поединок.
Сегодня, 11:14
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал возможность того, что его организация позволит Энтони Джошуа встретиться в ринге с победителем реванша между обладателем титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Глава Всемирного боксерского совета не исключает, что события будут развиваться именно таким образом.

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"Джошуа в течение десяти лет находится в центре внимания. Он очень особенный человек вне ринга, Энтони представляет лучшие качества бокса в ринге и за его пределами.

Джошуа - особенный и уникальный боец, у которого на протяжении многих лет были близкие связи с WBC. Он был интернациональным чемпионом WBC, несколько раз защитил этот титул. WBC был первой организацией, которая включила его в рейтинг, поставила в топ 5-10.

Когда он дрался с Чарльзом Мартином за титул IBF, Энтони был вторым номером рейтинга WBC. Но судьба привела его к другой организации и другому пути. Однако мы всегда высоко оценивали, уважали и восхищались Джошуа.

Энтони здесь, Агит Кабайел здесь. Мы не промоутеры, поэтому не можем устраивать бои. Мы очень снисходительные, гибкие и предпочитаем не вмешиваться", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Ранее был назван потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри.

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