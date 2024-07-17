Раскрыты детали драки Чисоры с курьером
Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о потасовке боксера супертяжелого веса Дерека Чисоры с курьером службы доставки.
По словам специалиста, работник сферы обслуживания первым спровоцировал драку.
"Я посмотрел видео и мог увидеть, что у них произошла ссора. Чисора был с детьми, а курьер начал его толкать. Дерек защищался - я вижу это так.
Он был очень разочарован тем, что это все произошло. Дерек ел с детьми, а тот парень создал небольшие проблемы. Вызвали полицию, и на этом конец. Ничего не произошло. Они не арестовали ни Чисору, ни курьера", - сказал Уоррен talkSPORT.
Свой следующий бой Чисора проведет бой против британского супертяжяжа Джо Джойса. Поединок состоится 27 июля.
Ранее Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе.
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