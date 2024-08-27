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"Мы подумаем": Усик оценил возможность поездки в Курскую область

Украинец отреагировал на захват территорий в Донецкой области.
Сегодня, 11:31
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал о возможности посетить украинских военных в Курской области.

Село Нью-Йорк в Донецкой области, где вы были с ребятами (военными - прим.) и записывали патриотические видео. Сейчас Нью-Йорк оккупирован. Когда идете с ребятами отбивать?

– Ребята нам месседж сбросят. Мы должны поработать немного. Да, я знаю, что город полностью уничтожен, это очень плохо. Восстановим.

– Знаю, что военные хотели бы, чтобы ты где-то постоянно был с ними. А если в Курск пригласят?

– Нужно будет ехать. Если пригласят - мы подумаем. Мне дома хорошо, на своей территории. Нам чужого не нужно.

– Только показать, что можем?

– Да, чтобы обменять свои территории назад, – сказал Усик.

@hnatyshynoxana #усик #usyka ♬ оригінальний звук - Syanya

Ранее Усик признался, кто предлагал ему сменить гражданство.

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