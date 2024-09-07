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Бой украинца Руденко во второй раз был отменен

Спортсмен так и не может провести поединок с Фишером.
Сегодня, 09:02
Андрей Руденко / Instagram
Андрей Руденко / Instagram

Поединок боксера супертяжелого веса Андрея Руденко (36-7, 22 KO) против Джонни Фишера (12-0, 11 KO) не состоится. Об этом сообщает Boxing Scene.

Представитель Великобритании получил травму и снялся с боя.

Бой был запланирован на 28 сентября в Лондоне на Copper Box Arena. Поединок должен стать главным событием вечера бокса от Matchroom Boxing на DAZN. 

Отметим, что сначала бой между Руденко и Фишером должен был состояться 24 августа в Шеффилде, но был перенесен на 28 сентября.

Ранее Бриедис раскрыл детали поражения Усику.

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