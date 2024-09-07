iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сепеда досрочно победил Редкача

Украинец разгромно проиграл за два раунды.
Сегодня, 10:58
Иван Редкач / Getty Images
Иван Редкач / Getty Images

Мексиканский боксер первого полусреднего веса Хосе Сепеда (38-5, 29 КО) одержал победу над Иваном Редкачем (24-8-1, 19 КО).

Сепеда победил представителя Украины техническим нокаутом во втором раунде. Рефери остановил бой после третьего нокдауна.

Бой прошел на арене Pechanga Resort & Casino в Темекуле, США.

Отметим, что 38-летний Редкач в мае этого года проиграл Батыру Джукембаеву. 

Ранее сообщалось, что бой украинца Руденко во второй раз был отменен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Звезда OnlyFans спровоцировала известного инсайдера на пикантную фразу Звезда OnlyFans спровоцировала известного инсайдера на пикантную фразу
Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон с Мерседес Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон с Мерседес
Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций
Украина - Албания: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций Украина - Албания: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Нидерланды - Босния, Германия - Венгрия), поединок Украины и Ворскла в Лиге чемпионов
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа14:25
Звезда OnlyFans спровоцировала известного инсайдера на пикантную фразу
Формула 114:08
Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон с Мерседес
Лига наций14:05
Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций
Лига наций13:58
Украина - Албания: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций
Бокс13:50
Сауль Альварес назвал условия для реванша с Биволом
Теннис13:48
Мама Энди Маррея получила в подарок печенье с изображением ее обнаженного сына
Олимпийские игры13:20
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены завоевали уже 69 наград
Киберспорт13:20
The International: Онлайн трансляции матчей второй фазы
Олимпийские игры13:12
Синюк завоевал первую для Украины медаль Паралимпиады-2024 в гребле на байдарках и каноэ
Формула 113:04
Райкконен: Думаю, Мерседес знает, как подготовить Антонелли к первому сезону в Формуле-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK