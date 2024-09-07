Сепеда досрочно победил Редкача

Украинец разгромно проиграл за два раунды.

Мексиканский боксер первого полусреднего веса Хосе Сепеда (38-5, 29 КО) одержал победу над Иваном Редкачем (24-8-1, 19 КО).

Сепеда победил представителя Украины техническим нокаутом во втором раунде. Рефери остановил бой после третьего нокдауна.

Бой прошел на арене Pechanga Resort & Casino в Темекуле, США.

Отметим, что 38-летний Редкач в мае этого года проиграл Батыру Джукембаеву.

Ранее сообщалось, что бой украинца Руденко во второй раз был отменен.

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