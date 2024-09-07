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Первый тренер братьев Кличко объяснил, почему они не боксировали друг с другом

Легендарные боксеры послушали одного человека.
Сегодня, 12:48
Владимир и Виталий Кличко / Getty Images
Владимир и Виталий Кличко / Getty Images

Владимир Золотарев, первый тренер Виталия и Владимира Кличко, высказался по поводу украинских боксеров.

По словам специалиста, братья практически не спарринговали друг с другом, потому что мама запрещала.

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"Они не устраивали спарринги. Очень редко. Мы даже не делали спарринги, потому что их мама запретила. Говорила: "Не надо, чтобы между собой вы игрались". Как-то в отработке, можно сказать, они часто стояли, а вот в спаррингах - редко.

Кто был мощнее в спаррингах? Такой задачи не было, чтобы кто-то что-то показал. Просто стояли на скорость, такие удары. А драться - они не дрались", - сказал Золотарев в интервью YouTube-каналу Sport Arena.

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