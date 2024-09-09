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Сиренко назвал фаворита трилогии Усик - Джошуа

Украинец отметил форму британского боксера.
Сегодня, 18:40
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко высказался о возможном третьем поединке Александра Усика и Энтони Джошуа.

По словам боксера, британец выступит лучше, но украинец все равно победит.

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"Может ли Джошуа выдать еще лучший перформанс с третьей попытки? А почему бы и нет? Не вижу никаких преград. Не вижу ничего, что мешало бы ему выйти и показать хороший бокс. Он даже победить может. Если он будет в хороших кондициях, то это будет очень тяжелый бой для Александра. 

Я бы все же отдал в этом бою предпочтение Александру. Ведь опыт, который он получил в бою с Джошуа, никуда не денется. Он мог уже его просчитать, понять", - сказал Сиренко в интервью vRINGe.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а во втором - раздельным.

Напомним, Сиренко получил соперника на ближайший бой.

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