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"Это непрофессионально и странно": Сиренко раскритиковал команду Фьюри в бою с Усиком

Украинец отметил работу секундантов.
Сегодня, 22:27
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко поделился мнением по поводу работы секундантов Тайсона Фьюри в бою против Александра Усика.

По словам боксера, угол Фьюри постоянно мешали друг другу.

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"Во втором бою Усику будет легче адаптироваться. Не думаю, что Фьюри придумает что-то такое новое. Плюс я наблюдал, как работает угол Фьюри. Это было очень непрофессионально. Все говорят, все кричат. 

Возможно, для него это норма. Но лично мне смотреть все это было странно. Выглядело так, как будто у них в команде механизм не слажен. Я могу и ошибаться. Ведь, возможно, для них это норма. Возможно, для них это было слажено", - сказал Сиренко в интервью vRINGe.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Ранее Сиренко назвал фаворита трилогии Усик - Джошуа.

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