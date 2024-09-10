iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хан рассказал, как Фьюри победит Усика в реванше

Эксперт предсказал судьбу второго поединка.
Сегодня, 09:25
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Известный боксер Амир Хан заявил, что Тайсон Фьюри победит объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усика в реванше.

По словам эксперта, британец не оставит шансов украинцу, если будет готов и выйдет в ринг с мотивацией.

Читай также: "Это непрофессионально и странно": Сиренко раскритиковал команду Фьюри в бою с Усиком

"Я видело, что люди пишут о том, что Фьюри снова проиграет и в этот раз нокаутом, но я этого не представляю. У Тайсона есть такой момент, что после каждого поражения или плохого боя он возвращается сильнее, знает, что делать и как победить соперника.

Он мог убрать ногу с педали газа в первом бою, но в этот раз Тайсон будет сфокусированным и готовым. Ему нужно снова почувствовать огонь внутри и желание стать чемпионом мира. Я не знаю, не расслабили ли его саудовские деньги, не лишили ли они его этого огня. Я надеюсь, что Фьюри этого хочет. Я знаю, что если Тайсон выйдет на ринг и будет желать победы, то тогда он однозначно оформит нокаут и победит", - приводит слова Хана DAZN.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее непобедимый боксер считает, что Усик завершит карьеру после реванша с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi пробились в четвертьфинал ESL Pro League Season 20 после победы над Eternal Fire NaVi пробились в четвертьфинал ESL Pro League Season 20 после победы над Eternal Fire
Сиренко объяснил, почему Фьюри не смог победить Усика Сиренко объяснил, почему Фьюри не смог победить Усика
Мудрик в списке: опубликована заявка сборной Украины на матч с Чехией в Лиге наций Мудрик в списке: опубликована заявка сборной Украины на матч с Чехией в Лиге наций
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21 Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт10:35
NaVi пробились в четвертьфинал ESL Pro League Season 20 после победы над Eternal Fire
Бокс10:30
Сиренко объяснил, почему Фьюри не смог победить Усика
Лига наций10:20
Мудрик в списке: опубликована заявка сборной Украины на матч с Чехией в Лиге наций
Европа10:07
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
Европа10:05
Скандального форварда Динамо выгнали из национальной сборной: тренер объяснил свое решение
Бокс09:47
Сиренко объяснил, почему в карьерах Фьюри и Уайлдера начался спад
Другие страны09:35
Депай на правах свободного агента перебрался в Коринтианс
Бокс09:25
Хан рассказал, как Фьюри победит Усика в реванше
Лига наций09:02
"Очень плохой вид": тренер сборной Норвегии - о травме Эдегора
Украина08:35
Шевчук объяснил присутствие в сборной Ярмоленко, Степаненко и Сидорчука: Я играл до 37 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK