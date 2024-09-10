Хан рассказал, как Фьюри победит Усика в реванше

Известный боксер Амир Хан заявил, что Тайсон Фьюри победит объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усика в реванше.

По словам эксперта, британец не оставит шансов украинцу, если будет готов и выйдет в ринг с мотивацией.

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"Я видело, что люди пишут о том, что Фьюри снова проиграет и в этот раз нокаутом, но я этого не представляю. У Тайсона есть такой момент, что после каждого поражения или плохого боя он возвращается сильнее, знает, что делать и как победить соперника.

Он мог убрать ногу с педали газа в первом бою, но в этот раз Тайсон будет сфокусированным и готовым. Ему нужно снова почувствовать огонь внутри и желание стать чемпионом мира. Я не знаю, не расслабили ли его саудовские деньги, не лишили ли они его этого огня. Я надеюсь, что Фьюри этого хочет. Я знаю, что если Тайсон выйдет на ринг и будет желать победы, то тогда он однозначно оформит нокаут и победит", - приводит слова Хана DAZN.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее непобедимый боксер считает, что Усик завершит карьеру после реванша с Фьюри.

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