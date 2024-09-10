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Сиренко объяснил, почему Фьюри не смог победить Усика

Украинец отметил два фактора, которые позволил соотечественнику победить.
Сегодня, 10:30
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Перспективный супертяжеловес Владислав Сиренко высказался о первом поединке объединенного чемпиона мира в его дивизионе Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, британец побеждал в бою, пока не устал и не начал терять концентрацию.

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"Он очень нестандартный боец. Он в целом интересно выглядел. Понятное дело, что много дурачился. Это его стиль. Но он довольно неплохо выглядел. 

Мне казалось, что поначалу Александр не мог его понять и к нему подстроиться. Ведь Фьюри очень большой и непредсказуемый. Естественно, что поначалу было тяжело. Думаю, что в первом бою это было козырем Фьюри. 

Потом он начал уставать, начал проседать, боксировать невнимательно или с какой-то бравадой что ли. Естественно, тут же пропустил удар. А он уже не держит так хорошо, как это было раньше", - сказал Сиренко в интервью изданию vRINGe.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее непобедимый боксер считает, что Усик завершит карьеру после реванша с Фьюри.

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