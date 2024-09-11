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"Готовим конфеты, торты": Усик высказался о реванше с Фьюри

Украинец иронично рассказал про подготовку к бою.
Сегодня, 17:53
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу второго поединка с Тайсоном Фьюри.

Украинец пошутил, что будет угощать "Цыганского короля" сладостями.

"Мы будем делать все в тренировочном лагере, чтобы увидеть лучшую версию Александра Усика. Как-то говорю о себе во втором лице, да? Я все буду делать, чтобы быть в своей лучшей форме снова. 

Что-то неожиданное для Фьюри? Готовим для нашего друга конфеты, торты, все-все. Мы будем его угощать вкусными тортиками и вкусными объятиями", - сказал Усик в интервью Ready to Fight.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чисора сделал дерзкий прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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