Усик оценил шансы на срыв реванша с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу судьбы второго боя с Тайсоном Фьюри.

Украинец рассказал, что не боится, если британец снимется с поединка.

"Я не переживаю, что Тайсон попытается сойти с боя. Потому что мы уже можем играть на своей стороне и со своим мячом. У меня контракт, у него контракт - до 31 декабря включительно мы должны провести этот поединок.

То, что мы готовимся на 21 декабря, мне очень нравится. Хорошая дата, хороший месяц. Если он не отбоксирует 21 декабря - потеряет дивиденды, деньги. А еще лишится своего мужского слова", - сказал Усик в интервью Ready to Fight.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чисора сделал дерзкий прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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