Тедди Атлас назвал фаворита боя Дюбуа – Джошуа

Авторитетный тренер Тедди Атлас поделился мнением относительно предстоящего поединка между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

По словам специалиста, Джошуа сможет подловить соотечественника и победить.

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"Дюбуа вырос как боец. В последних двух поединках он вырос, как мужчина и как личность. У него есть уверенность, вера в себя. Парень преодолел все трудности и победил.

Джошуа сейчас в лучшем положении со времен боя с Кличко. Это стало возможно благодаря работе с Беном Дэвисоном.

Дюбуа сильный панчер, который также может навязать свою волю. Он может травмировать Джошуа одним ударом, но если Даниэль пропустит удар правой рукой, такой как в бою с Хрговичем, он не сможет пережить его. Даже если это произойдет в начале поединка. Его просто нокаутируют, если он не улучшил свою защиту. Джошуа нокаутирует его, если он не научился уходить от ударов правой руки", - приводит слова тренера Seconds Out.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Виталий Кличко рассказал, кого будет поддерживать в бою Джошуа – Дюбуа.

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