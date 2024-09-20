"Люди пытались вбить, что я проиграл": Хэйни вспомнил победу над Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хэйни поделился воспоминанием о поединке с действующим обладателем титула IBF в легком весе Василием Ломаченко.

Американец считает, что он заслуженно победил, несмотря на критик многих экспертов и фанатов.

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"Я был уверен в своей победе по ходу боя. Я знал, что все будет очень близко. Никогда не знаешь, что посчитают судьи, но я определенно чувствовал, что победа за мной.

После поединка у меня не было сомнений в мой победе, но люди пытались вбить мне в голову, что я проиграл и это был грабеж. Поэтому я долго не хотел смотреть этот бой. Мне просто было некомфортно.

Все же я решился и наконец-то посмотрел его. Я знаю, что выиграл. Я долго не мог решиться, но сейчас это мой любимый бой. Победа была за мной", - приводит слова Хэйни Seconds Out.

Поединок между Девином и Василием состоялся в мае 2023 года и победу единогласным решением судей одержал американец.

Ранее Усик отказался оценивать отношение украинцев к Ломаченко.

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