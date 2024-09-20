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Дэвид Хэй назвал ошибки Фьюри в бою с Усиком

Легендарный боксер оценил тактику боксеров в первом поединке.
Сегодня, 08:55
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй поделился мнением по поводу противостояния Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам известного боксера, британец допустил ряд ошибок, из-за которых украинец победил в первом бою.

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"В первом бою я сказал, Усик выиграет по очкам. Я говорил, что Усик Тайсона перебьет, но при этом надеялся, что ошибаюсь. Я ждал, что Фьюри нападет и разберет его, но вышло иначе.

Усик постоянно перед боем говорил: "Я буду рядом с тобой. Я никогда не оставлю тебя одного". Это именно то, что он сделал в бою. Я не думаю, что Тайсон был морально готов. Все рассчитывали, что он будет постоянно преследовать соперника, но все пошло совершенно другим путем.

Поэтому я жду, что Фьюри осознает свои ошибки. У парня есть способности. Он большой, сильный, спортивный боец, у которого отличный подбородок. Он может победить и доказать, что все невзгоды в прошлом", - приводит слова британца Up Front.

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Реванш состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри.

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