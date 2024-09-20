Дэвид Хэй оценил шансы Джошуа в третьем бою с Усиком

Британский боец первого тяжелого и супертяжелого дивизионов Дэвид Хэй поделился мнением о возможной трилогии Энтони Джошуа и обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

По словам эксперта, украинский боксер проиграет в третьем бою, ведь Энтони проделал работу над ошибками.

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"После второго поражения от Усика многие говорил, что Джошуа нужно уйти на пенсию, но он потерял бы возможность стать одним из лучших бойцов в истории.

Сейчас же, я думаю, вы дали бы ему шанс против любого бойца. Могу вам сказать, что сейчас шансы Джошуа победить Усика намного выше, чем были раньше. Это просто из-за знаний и понимания того как ошибаться и как учиться на этих ошибках. Теперь он знает, как сделать все правильно", - приводит слова британца Up Front.

Ранее Дэвид Хэй назвал ошибки Фьюри в бою с Усиком.

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