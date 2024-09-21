Усик прилетел в Лондон на бой Джошуа и Дюбуа

В рамках вечера бокса в Лондоне, Великобритания, состоится поединок между Энтони Джошуа и Дэниелем Дюбуа.

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На поединок между британцами Лондон посетил и украинский боксер Александр Усик. В сети появилось фото украинца с командой в столице Британии.

Отметим, что бой между двумя британцами состоится в ночь с 21 на 22 сентября.

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