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Усик прилетел в Лондон на бой Джошуа и Дюбуа

Украинец посмотрит матч двух британцев вживую.
Сегодня, 12:10
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

В рамках вечера бокса в Лондоне, Великобритания, состоится поединок между Энтони Джошуа и Дэниелем Дюбуа.

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На поединок между британцами Лондон посетил и украинский боксер Александр Усик. В сети появилось фото украинца с командой в столице Британии.

Отметим, что бой между двумя британцами состоится в ночь с 21 на 22 сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик

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