Переможений Альваресом Берланга хоче бої з Джошуа та Дюбуа

Боксер второго среднего веса (до 76,2 кг) Эдгар Берланга, который пару недель назад уступил Саулю Альваресу в поединке за титул чемпиона мира в этом дивизионе по версиям WBA нашел себе новый вызов.

В своем аккаунте на X.com боксер написал, что хотел бы встретиться в ринге с Энтони Джошуа.

"Я хотел бы подняться в тяжелый вес и сразиться с Энтони Джошуа, чтобы проверить величие. Ничего плохого в этом нет. Я выйду в ринг с весом 91 кг", - написал Берланга.

Через некоторое время боксер дополнит свое мнение, вспомнив, что и против чемпиона мира в сверхтяжелом весе Даниэля Дюбуа он тоже хотел бы подраться.

"Факт в том, что я тоже хочу драться и с Даниэлем Дюбуа, черт возьми. Пуэрто-Рико против Великобритании!"

Стоит отметить, что Канело Альварес, после победы над Берлангой, может встретиться с Теренсом Кроуфордом, который уже бросил вызов мексиканцу.

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