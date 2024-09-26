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"Льва превратил в котенка": Чисора назвал главного виновника в провале Уайлдера

Британский супертяжеловес проанализировал последние неудачи экс-чемпиона дивизиона.
Вчера, 20:58
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Британский представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора высказался о причинах неудач бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

По его мнению, главным виновником его провала является тренер Малик Скотт.

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"Малик Скотт после их объединения взял льва и превратил в котенка. Я расстроен из-за этого. Я даже однажды написал Деонтею: "Тебе нужно избавиться от Малика. Он чокнутый. Парень недостаточно голоден, чтобы научить тебя быть животным. В чем смысл?"

Вспомните, как он проиграл Джозефу Паркеру. Он не должен был проиграть. Деонтей не должен был проиграть Чжилею. Ты даешь парню большую роль в своей команде, но ничего не получаешь взамен. Уайлдер даже перестал бить правой рукой.

Я не придираюсь к Малику, а просто расстроен, что он сделал. Он взял под свою опеку одного из лучших бойцов и превратил его в слабака. Вот почему я расстроен. Он сделал из Уайлдера неженку", - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.

Ранее промоутер Энтони Джошуа оценил вероятность боя с Деонтеем Уайлдером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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