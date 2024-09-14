Промоутер Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер претендента на титул IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал вероятность проведения боя против Деонтея Уайлдера.

По его словам, этом поединок все еще является возможным, но многое будет зависеть от американского боксера.

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"Джошуа сразится с любым. Я думаю, что ему просто нравится противостоять разным стилям. Люди давно говорят об этом поединке. Мы подписали контракт на этот бой, были за полчаса до его анонса.

Но лично я не думаю, что у боя Джошуа - Уайлдер есть потенциал, если только Деонтей не вернется. Давайте скажем честно: вернется ли он? Будет ли Уайлдер вообще еще боксировать?" - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Ранее тренер Уайлдера ответил, собирается ли его подопечный завершить карьеру.

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