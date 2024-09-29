53-летний Мозли стал чемпионом мира по версии Celebrity Boxing World

Экс-чемпион в трех дивизионах Шейн Мозли провел выставочный бой.

Его противником стал Боб Кофрот, который ранее никогда не участвовал в профессиональных поединках.

После пятого раунда соперник Мозли отказался продолжать бой, таким образом отдав победу профессионалу.

Таким образом Шейн Мозли стал чемпионом мира по версии Celebrity Boxing World в полусреднем весе.

Ранее Цотне Рогава стал чемпион США.

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