"Будет сложный бой": Экс-чемпион оценил шансы Ломаченко и Дэвиса в потенциальном поединке

Бывший чемпион мира Шейн Мозли поделился мыслями о потенциальном бое между Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом, которые владеют поясами IBF и WBА в легком весе соответственно.

Американский боксер отметил, что ждет интересного противостояния, но не стал выделять очевидного фаворита.

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"Я могу представить, что Ломаченко донесет много ударов. Но я также могу представить, что Дэвис поймает его левым ударом навстречу или силовыми ударами, поскольку Ломаченко может оставить себя открытым для чего-то неожиданного.

Если Ломаченко донесет много ударов, то это может дать ему уверенность, а "Танк" так всегда нокаутирует соперников, когда они идут на него. Это будет отличный бой. Мне хочется посмотреть, как "Танк" с этим справится.

Это будет сложный бой для "Танка", и этот поединок может стать неожиданным для Ломаченко, поскольку он немного старше. Может быть, его тайминг уже не тот, и у Дэвиса будет возможность поймать его", - сказал Мозли в комментарии Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Шакур Стивенсон потроллил Ломаченко и Арума, обвинив в трусости.

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