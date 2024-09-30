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Деревянченко назвал факторы, которые повлияют на победителя боя Усик - Фьюри

Сергей считает, что реванш подарит много эмоций.
Сегодня, 18:15
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Украинский боксер Сергей Деревянченко (15-6, 10 KO) поделился мыслями о реванше чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам спортсмена, судьба второго поединка будет зависить от нескольких факторов.

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"Вспоминая то, как проходил первый поединок между боксерами, по-моему, Усик сейчас подходит к реваншу в статусе фаворита.

Зная Александра и его дисциплину еще со времен сборной, мало кто с ним сравнится относительно ответственности. Уверен, что он приложит все силы, чтобы закончить бой уверенной победой и на этот раз. Хотя у Александра и будет преимущество, но многое зависит также от настроя Фьюри, от того, в какой форме он подойдет к этому бою, насколько сильно он хочет взять реванш.

Вторая их встреча в ринге будет явно не менее яркой, чем первая. По напряжению она точно будет лучше, думаю", – сказал Деревянченко для XSPORT.

Реванш с Усиком назначен на 21 декабря. Он пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Фьюри до сих пор не начал тренироваться к реваншус Усиком.

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