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Украинский супертяжеловес спаррингует с будущей звездой бокса

Довбищенко потренировался с обладателем титула WBO Inter-Continental Мозесом Итаумой.
Сегодня, 20:04
Константин Довбищенко / Instagram
Константин Довбищенко / Instagram

Украинский супертяжеловес Константин Довбищенко (10-16-1, 7 КО) тренируется с обладателем титула WBO Inter-Continental Мозесом Итаумой (10-0, 8 КО).

Довбищенко опубликовал фото со спаррингом с британцем.

Константин последний раз выходил на ринг в апреле, когда поиграл Хьюи Фюри. Итаума победил в июле Мариуша Ваха техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, Беринчик и Ломаченко сохранили свои позиции в пятерке лучших в рейтинге The Ring в легком весе.

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