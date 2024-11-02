Промоутер Дюбуа оценил отказ Джошуа от реванша

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о срыве второго боя своего клиента с Энтони Джошуа.

По мнению Уоррена, Энтони понимает, что его ждет разгромное фиаско в реванше.

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"Я не вижу, чтобы в реванше все сложилось иначе. Джошуа тоже это понимает. Я был очень уверен в победе Даниэля, когда мы договаривались о поединке. Это идеальный вариант для Дюбуа. После такого одностороннего избиения он будет чувствовать себя еще лучше в реванше.

Я не знаю, какие варианте есть сейчас у Джошуа. Думаю, это они решат с командой. Цель любого бойца - бороться за титул чемпиона мира, но Энтони сейчас снова нужно завоевать доверие", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Ранее промоутер Дюбуа отбросил одного потенциального соперника.

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