Определена судьба реванша Дюбуа - Джошуа
Промоутер поставил точку в вопросе второго боя.
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о возможном втором поединке своего клиента с Энтони Джошуа.
По словам функционера, Эй Джей отказался от немедленного реванша.
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"Мы ждали, чтобы дать Джошуа шанс, потому что он сказал, что хочет реванш. Этого не произошло. Это не сработало. Поэтому мы находимся там, где находимся", - приводит слова промоутера Sky Sports.
Ранее промоутер Дюбуа отбросил одного потенциального соперника.
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