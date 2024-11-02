Определена судьба реванша Дюбуа - Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о возможном втором поединке своего клиента с Энтони Джошуа.

По словам функционера, Эй Джей отказался от немедленного реванша.

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"Мы ждали, чтобы дать Джошуа шанс, потому что он сказал, что хочет реванш. Этого не произошло. Это не сработало. Поэтому мы находимся там, где находимся", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Ранее промоутер Дюбуа отбросил одного потенциального соперника.

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