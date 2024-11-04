Леннокс Льюис рассказал тактику на бой с Усиком

Легенда бокса Леннокс Льюис рассказал, как бы он проводил поединок против действующего чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика.

По словам именитого британца, он бы сумел бы победить украинца, держа его на дистанции.

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"Знаете, что я бы делал? Боксировал бы на своей дистанции. Я держал Холифилда на расстоянии.

Он очень хорошо двигался, выбрасывал великолепные удары, но я ему всегда отвечал", - сказал Люис для BoxNation.

Напомним, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд провели два боя в 1999 году. Первый поединок состоялся 13 марта и завершился вничью. В реванше, 13 ноября, победу единогласным решением судей одержал Леннокс Льюис.

Ранее Леннокс Льюис назвал соперника, ради которого вернется на ринг.

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