Иванов и Иглесиас прошли взвешивание и устроили дуэль взглядов перед титульным боем
Украинский боксер второго среднего веса Петр Иванов (18-0-2, 13 КО) проведет бой против обладателя пояса IBO в этом дивизионе кубинца Ослейса Иглесиаса (12-0, 11 КО).
Поединок состоится в ночь на пятницу, 8 ноября, на арене Montreal Casino в Монреале, Канада.
Читай также: Эннис и Чухаджян провели первую битву взглядов перед реваншем
Накануне боя непобежденные украинский и кубинский боксеры прошли процедуру взвешивания и устроили битву взглядов.
Результаты взвешивания Иглесиас - Иванов:
- Ослейс Иглесиас - 75,7 кг
- Петр Иванов - 75,8 кг
Отметим, что для Иванова это будет первый бой в 2024 году. Украинский боксер последний раз выходил в ринг в октябре 2023 года, одержав победу техническим нокаутом над колумбийцем Хуаном Боадой.
Иглесиас в этом году провел три поединка, выиграв все досрочно. В предыдущем бою кубинец в августе 2024 года техническим нокаутом одолел ганца Сену Агбеко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!