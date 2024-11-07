Иванов и Иглесиас прошли взвешивание и устроили дуэль взглядов перед титульным боем

Украинец встретится в ринге с кубинским чемпионом IBO в ночь на 8 ноября в Канаде.

Украинский боксер второго среднего веса Петр Иванов (18-0-2, 13 КО) проведет бой против обладателя пояса IBO в этом дивизионе кубинца Ослейса Иглесиаса (12-0, 11 КО).

Поединок состоится в ночь на пятницу, 8 ноября, на арене Montreal Casino в Монреале, Канада.

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Накануне боя непобежденные украинский и кубинский боксеры прошли процедуру взвешивания и устроили битву взглядов.

World Boxing News, Vincent Ethier

Результаты взвешивания Иглесиас - Иванов:

Ослейс Иглесиас - 75,7 кг

- 75,7 кг Петр Иванов - 75,8 кг

Отметим, что для Иванова это будет первый бой в 2024 году. Украинский боксер последний раз выходил в ринг в октябре 2023 года, одержав победу техническим нокаутом над колумбийцем Хуаном Боадой.

Иглесиас в этом году провел три поединка, выиграв все досрочно. В предыдущем бою кубинец в августе 2024 года техническим нокаутом одолел ганца Сену Агбеко.

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