Назван новый соперник Чисоры - он проводил бои с Фьюри и Джошуа

Ветеран бокса выйдет в ринг со звездой из Швеции.

Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила о бое британского боксера супертяжелого веса Дерека Чисоры (35-13, 23 КО).

40-летний британец выйдет в ринг против шведа Отто Валлина (27-2, 15 КО).

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Бой пройдет 8 февраля в Манчестере.

War is coming to Manchester for one last dance. 😤 @DerekWarChisora ⚔️ Otto Wallin



Tickets go on sale Friday 10am on @TicketmasterUK pic.twitter.com/JrdQJOOSrI — Queensberry Promotions (@Queensberry) November 27, 2024

Напомним, Дерек должен был провести поединок с Джарреллом Миллером, но он сорвался.

Ранее были названы сроки реванша между Дюбуа и Джошуа.

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