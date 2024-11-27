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Назван новый соперник Чисоры - он проводил бои с Фьюри и Джошуа

Ветеран бокса выйдет в ринг со звездой из Швеции.
Сегодня, 19:35
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила о  бое британского боксера супертяжелого веса Дерека Чисоры (35-13, 23 КО).

40-летний британец выйдет в ринг против шведа Отто Валлина (27-2, 15 КО).

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Бой пройдет 8 февраля в Манчестере.

Напомним, Дерек должен был провести поединок с Джарреллом Миллером, но он сорвался.

Ранее были названы сроки реванша между Дюбуа и Джошуа.

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