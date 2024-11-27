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Месси продлит контракт с Интер Майами

Новое соглашение будет истекать после завершения Чемпионата мира.
Сегодня, 20:44
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Вингер сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси определился со своим будущим.

Как сообщает аргентинский журналист Гастон Эдуль, Месси продлит свой действующий контракт с американским клубом. Новое соглашение будет действительно до конца чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, который состоится в 2026 году.

Финансовые детали обновленного соглашения между сторонами остаются неизвестными для широкой общественности пока.

Напомним, ранее Месси рассказал, что хочет вернуться в Барселону.

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