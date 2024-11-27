Шовковский оценил уровень Виктории Пльзень перед матчем с Динамо

В четверг, 28 ноября, Динамо сыграет с Викторией Пльзень в Лиге Европы.

Главный тренер киевлян Александр Шовковский поделился ожиданиями от матча.

Читай также: Дочь Максима Шацких показала, с кем она встречается из игроков Динамо

"Результаты команды говорят сами за себя. Виктория Пльзень регулярно играет в еврокубках, постоянно борется за самые высокие места в чемпионате Чехии, не проиграла ни одного поединка в нынешнем цикле – и квалификации, и в основном этапе Лиги Европы. Это говорит о ее стабильности и агрессивности. Словом, это очень непростой соперник, что почувствовали на себе много команд в Лиге Европы.

Если говорить о моем опыте игрока и тренера, это совсем разные вещи. Могу сказать, что чешские команды всегда отличались бойцовскими качествами, играть против них всегда было непросто, и такие матчи всегда были интересны болельщикам".

Ранее Шовковский выделил сильные стороны Виктории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!