Тренер Усика стал лучшим наставником года по версии WBC
Юрий Ткаченко помог Александру завоевать аболютное чемпионство.
Юрий Ткаченко, тренер чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО), был признан лучшим тренером 2024 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Специалист помог украинцу стать абсолютным чемпоином мира в супертяжелом весе, победив Тайсона Фюри.
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В декабре Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей - 116:112, 116:112, 116:112.
Напомним, WBC признала Усика лучшим боксером 2024 года.
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