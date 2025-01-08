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Карл Фроч назвал главного клоуна 2024 года в боксе

Эксперт упомянул человека, который провел бой с Майком Тайсоном.
Сегодня, 17:16
Карл Фроч / Getty Images
Карл Фроч / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался по поводу Джейка Пола.

Эксперт присвоил блогеру звание главного клоуна 2024 года в мире бокса.

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"Клоун года - это Фейк Пол. Ему всегда придется быть клоуном года. Он нес чушь о том, что подерется со мной, если я отдам 100% своего гонорара и все сопутствующие доходы на благотворительность. 

Я говорил, что подерусь с ним бесплатно, я сделаю это. Я просто хочу, чтобы он проглотил свои зубы, я хочу закончить его боксерскую карьеру, но он в любом случае не подерется со мной. Они тупые, но недостаточно тупые, чтобы провести бой с "Коброй". Так что "Клоуном года" становится Джейк Пол", - приводит слова Фроча Seconds Out.

Ранее Хирн назвал единственного боксера, который может победить Усика.

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