Карл Фроч назвал главного клоуна 2024 года в боксе

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался по поводу Джейка Пола.

Эксперт присвоил блогеру звание главного клоуна 2024 года в мире бокса.

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"Клоун года - это Фейк Пол. Ему всегда придется быть клоуном года. Он нес чушь о том, что подерется со мной, если я отдам 100% своего гонорара и все сопутствующие доходы на благотворительность.

Я говорил, что подерусь с ним бесплатно, я сделаю это. Я просто хочу, чтобы он проглотил свои зубы, я хочу закончить его боксерскую карьеру, но он в любом случае не подерется со мной. Они тупые, но недостаточно тупые, чтобы провести бой с "Коброй". Так что "Клоуном года" становится Джейк Пол", - приводит слова Фроча Seconds Out.

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