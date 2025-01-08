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"Он заслужил победу": директор Matchroom Boxing оценил реванш Усик - Фьюри

Фрэнк Смит объяснил философию бокса.
Сегодня, 19:25
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит поделился мнением о победе чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика в реванше против экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Функционер рассказал, что украинец заслуженно победил.

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"У каждого есть разные взгляды на то, какими должны быть судейские записки. Я считаю, что Усик заслужил победу. Это был замечательный бой, во многих аспектах отличный от первого, но победил именно тот, кто должен был победить. Реальность такова: когда поединок так близок, результат может склониться в любую сторону.

В момент боя все воспринимается по-другому. Когда у вас есть время, чтобы посмотреть все и обдумать, это выглядит иначе. К этому моменту все гораздо более эмоционально", - приводит слова директора DAZN.

В реванше Усик победил единогласным решением судей.

Ранее Хирн назвал единственного боксера, который может победить Усика.

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